Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Boris Johnson et Jeremy Hunt sont les deux derniers candidats en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. L'ancien chef de la diplomatie britannique et celui qui lui a succédé à la tête du Foreign Office vont désormais être départagés par un...