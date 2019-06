Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'ancien maire de Londres qui brigue la tête du Parti conservateur et du gouvernement et qui s'est engagé à mettre en oeuvre le Brexit à la date du 31 octobre, est arrivé largement en tête jeudi du premier tour de scrutin pour la succession de Theresa May, avec 114 voix des 313 députés...