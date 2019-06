Les fonds de pension restent prudents sur la réforme des retraites aux Pays-Bas

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les partenaires sociaux sont tombés d’accord sur les grands principes de la réforme des retraites aux Pays-Bas, discutée depuis plusieurs années. En premier lieu, elle prévoit une évolution progressive de l’âge de départ en retraite de 66 ans et 4 mois à 67 ans d’ici à 2024 (et non plus 2021),...