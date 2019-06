Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, dans l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et le Mexique sur le dossier des migrants. Le Mexique aurait proposé de déployer 6.000 soldats à la frontière guatémaltèque pour lutter contre l'immigration clandestine, et satisfaire l'administration...