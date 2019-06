Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'AMF reproche à Octo AM une série de griefs tenant au dysfonctionnement de la valorisation d'un fonds, au calcul des commissions de surperformance, à la qualité de l'information donnée aux investisseurs, aux conflits d'intérêts entre Octo AM et Octo Finance, sa sœur, et à l'absence de contrôle...