Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le déficit du budget de l'Etat français atteignait 67,2 milliards d'euros à fin avril, en hausse de 12,9 milliards d'euros par rapport à un an plus tôt (54,3 milliards), selon le ministère des Comptes publics. Au 30 avril, les dépenses (budget général et prélèvements sur recettes) s'établissaient...