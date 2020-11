Joe Biden remporte l’élection américaine

Joe Biden sera le 46e président des Etats-Unis. La victoire du candidat démocrate a été annoncée par plusieurs médias américains, dont l'agence Associated Press, le New York Times et CNN, avant que Joe Biden l'annonce officiellement. Dans une première déclaration, l'ancien vice-président de Barack Obama s'est dit honoré d'avoir été choisi par le peuple et a promis d'être le président de tous les américains. « Amérique, je suis honoré que vous m'ayez choisi pour diriger ce grand pays », a-t-il déclaré sur Twitter. « Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous fais une promesse : je serai le président de tous les Américains, que vous ayez voté ou non pour moi ».

Extrêmement serrée, l'élection a basculé dans le camp démocrate en Pennsylvanie. Joe Biden l'a emporté dans cet Etat, ajoutant ainsi 20 grands électeurs à son compteur, ce qui lui permet de passer la barre fatidique des 270 grands électeurs.

Le candidat démocrate Joe Biden est crédité de 273 grands électeurs contre 234 pour le président sortant Donald Trump, selon les dernières projections de l'institut Edison Research. A ce stade, quatre Etats représentant un total de 48 grands électeurs manquent encore à l'appel : Arizona (11), Caroline du Nord (15), Géorgie (16) et Nevada (6).

Donald Trump promet d'aller en justice lundi

La président sortant Donald Trump ne s'avoue pas vaincu et a lancé que l'élection est loin d'être finie. De multiples réclamations ont été lancées dans plusieurs Etats pour contester les dépouillements. Il a assuré que son camp défendra son cas en justice dès lundi.

La mission de Joe Biden et de sa vice-présidente, Kamala Harris, s'annonce extrêmement difficile, dans un pays divisé et dont l'économie a été touchée par les effets de la pandémie de nouveau coronavirus. La division du Congrès risque de retarder la mise en oeuvre du plan de relance espéré.