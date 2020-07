Jean Castex décale la réforme des retraites

Jean Castex a proposé vendredi de repousser à 2021 les négociations sur la réforme des retraites, à l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux. Le locataire de Matignon a promis une nouvelle fois « une nouvelle méthode » en distinguant le « caractère structurel » de la réforme « qui vise à plus de justice » et son volet financier, et « en reprenant la concertation dans les mois à venir ». Il a cependant ajouté que la réforme irait à son terme.

« Le Premier ministre nous propose de repousser la concertation sur cette réforme en laissant une ouverture aux partenaires sociaux pour en discuter des modalités au moins jusqu'à la fin de l'année, tout en nous appelant à ne pas mettre la poussière sous le tapis et à prendre nos responsabilités, en ce qui concerne le système actuel », avait indiqué auparavant François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), au sortir de la réunion.

Priorité à l'emploi

Jean Castex a également annoncé aux partenaires sociaux le report au 1er janvier 2021 de l'entrée en vigueur des dernières mesures de la réforme de l'assurance chômage.

« La priorité des priorités, désormais, c'est la lutte contre la crise, l'emploi, la lutte contre le chômage et les voies et moyens de retrouver le plus vite possible, les voies de la croissance économique », a précisé Jean Castex, en annonçant le début de travaux dès la semaine prochaine, avant la tenue en octobre d’une nouvelle « conférence de dialogue social ».