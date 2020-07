Axa IM nomme Marco Morelli à sa tête

Axa a annoncé jeudi la nomination de l'ancien directeur général de Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, en tant que président exécutif (executive chairman) de sa filiale de gestion d'actifs, Axa IM. Rattaché au directeur général de l'assureur Thomas Buberl, le nouvel arrivant prendra ses fonctions le 14 septembre.

Marco Morelli succédera à Gérald Harlin, directeur général adjoint d’Axa et executive chairman d’Axa IM, qui partira à la retraite fin septembre. Gérald Harlin devait à l'origine quitter le groupe fin 2019 mais avait repris les rênes d'Axa IM pour remplacer Andrea Rossi en octobre 2019.

Marco Morelli a effectué une partie de sa carrière chez JPMorgan, dont il est devenu le directeur général pour l'Italie. Il rejoint ensuite la banque Monte dei Paschi di Siena en octobre 2003 et en devient directeur général adjoint en 2006. Il quitte Monte dei Paschi di Siena en janvier 2010 pour devenir directeur général adjoint d'Intesa Sanpaolo, fonction qu’il occupe jusqu’en 2012. Il rejoint alors Bank of America Merrill Lynch comme Vice-Président Europe, MoyenOrient et Afrique et directeur général Italie. En septembre 2016, il devient directeur général de la banque Monte dei Paschi di Siena, poste qu’il occupe jusqu’en mai 2020.