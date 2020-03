Le chômage américain bondit comme jamais en une semaine

Du jamais vu. Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a atteint un record de 3,28 millions la semaine dernière, les Etats-Unis. Ce chiffre illustre tout l’impact du coronavirus sur l'économie américaine.

Le nombre de premières demandes d'allocation chômage a bondi de 3.001.000 lors de la semaine terminée au 21 mars, à 3.283.000 en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué jeudi le département américain du Travail. Il s'agit du niveau le plus élevé depuis le lancement de ces statistiques. Le précédent record, de 695.000, datait d'octobre 1982.

De nombreuses entreprises américaines ont réduit leur activité et annoncé des licenciements la semaine dernière, alors que de nombreuses villes, dont New York, ont ordonné la fermeture de toute activité non essentielle et le confinement de la population afin de limiter la propagation du Covid-19.

Ce chiffre marque un violent coup d’arrêt pour l'économie américaine qui, entre octobre 2010 et février 2020, soit pendant 113 mois, avait embauché sans discontinuer, créant 22 millions d'emplois au total. Le taux de chômage en février, à 3,5%, se situait au plus bas depuis 50 ans.