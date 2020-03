Les grandes banques centrales lancent une action coordonnée

Les grandes banques centrales se mobilisent. Face à l'expansion de l'épidémie de coronavirus et à ses effets sur l'économie mondiale, la Réserve fédérale américaine a annoncé ce dimanche soir une nouvelle baisse de ses taux d'intérêt, dix jours après une première intervention. La fourchette des Fed funds est abaissée entre 0% et 0,25%.

Par ailleurs, compte tenu de l'ampleur de la crise, la Fed a annoncé une action coordonnée avec la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque nationale suisse visant à renforcer la fourniture de liquidités par le biais des accords permanents d'échange de liquidités en dollars américains.

« Le Comité de politique monétaire (de la Fed) prévoit de maintenir cette fourchette jusqu'à ce qu'il soit convaincu que l'économie a résisté aux événements récents et qu'elle est en bonne voie pour atteindre ses objectifs maximums en matière d'emploi et de stabilité des prix », explique la Fed dans son communiqué.

Par ailleurs, la Réserve fédérale se dit « prête à utiliser toute sa gamme d'outils pour soutenir le flux de crédit aux ménages et aux entreprises et ainsi promouvoir ses objectifs maximums en matière d'emploi et de stabilité des prix ». Ainsi, « pour soutenir le bon fonctionnement des marchés des titres du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires d'agences qui sont au cœur du flux de crédit aux ménages et aux entreprises, elle augmentera dans les mois à venir ses avoirs en titres du Trésor d'au moins 500 milliards de dollars et ses avoirs en titres adossés à des créances hypothécaires d'agences d'au moins 200 milliards de dollars ».

Seul un membre du comité de politique monétaire, Loretta J. Mester, a voté contre cette nouvelle intervention.