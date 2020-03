Wall Street boucle un jeudi noir malgré l’intervention de la Fed

Wall Street a clôturé jeudi en forte baisse malgré l'intervention de la Fed pour stabiliser le marché, point final d'une journée noire pour les marché financiers mondiaux.

L'indice Dow Jones affiche en clôture son recul le plus marqué en pourcentage depuis près de 33 ans et le krach du 19 octobre 1987, conséquence d'un regain d'inquiétude quant aux conséquences économiques et financières de la pandémie de coronavirus. Il plonge de 2.352,60 points, soit 9,99%, à 21.200,62.

Le S&P 500 a cédé 260,74 points, soit 9,51%, à 2.480,64 et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 714,33 points (-8,98%) à 7.237,72.

La chute est intervenue malgré une intervention de la Réserve fédérale américaine en séance. La Fed a annoncé une forte injection de liquidités dans le système financier afin de stabiliser le marché interbancaire. L'institution prévoit de mettre plus de 1.500 milliards de dollars de prêts à court terme à disposition des banques d'ici à vendredi soir en échange de garanties telles que des obligations du Trésor ou certains titres hypothécaires.

Le renforcement de ses interventions vise à "traiter des perturbations hautement inhabituelles sur le marché de financement des bons du Trésor en raison de l'épidémie de coronavirus", a souligné la Fed de New York dans un communiqué.