La Fed baisse ses taux d’un demi-point

Coup de théâtre. La Réserve fédérale américaine a annoncé une baisse surprise de ses taux d'intérêt d'un demi-point. La fourchette cible du taux des fonds fédéraux est ainsi ramenée entre 1 et 1,25%. La décision a été prise à l'unanimité.

« Les fondamentaux de l'économie américaine restent solides», assure la Fed dans un communiqué. Toutefois, « le coronavirus fait peser des risques évolutifs sur l'activité économique», ajoute la banque centrale pour expliquer sa décision. « Le Comité de politique monétaire suit de près l'évolution de la situation et ses implications pour les perspectives économiques et utilisera ses outils et agira comme il convient pour soutenir l'économie », conclut le communiqué.

C'est la huitième fois que la Fed baisse ses taux par surprise entre deux réunions programmées de son comité de politique monétaire. La dernière remonte à la crise financière de 2008.

Jerome Powell, le président de la Fed tiendra une conférence de presse à 17 heures (heure de Paris).

Ce matin, la Banque centrale d'Australie avait également annoncé une baisse de ses taux directeurs.