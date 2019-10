La France propose Thierry Breton à la Commission européenne

La France a trouvé son nouveau candidat à la Commission européenne. La Présidence de la République a annoncé ce matin la candidature de Thierry Breton, PDG d'Atos et ex-ministre de l'Economie. « Je suis très honoré de la confiance qui m'est accordée par le président de la République M. Emmanuel Macron et par la présidente élue de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen », a indiqué Thierry Breton dans une déclaration écrite tranmise à l'AFP. « Je mesure, pour l'Europe et pour tous nos concitoyens européens, l'importance des enjeux associés à ce portefeuille pour l'avenir de notre continent », a-t-il ajouté.

Les parlementaires européens avaient rejeté il y a deux semaines la candidature de Sylvie Goulard, contraignant la France à revoir ses plans.

Thierry Breton va maintenant devoir convaincre des eurodéputés particulièrement soucieux de transparence. Il devra d'abord passer devant la commission parlementaire des affaires juridiques, chargée de se prononcer sur les éventuels conflits d'intérêts des futurs commissaires, qui a déjà évincé le Hongrois Laszlo Trocsanyi et la Roumaine Rovana Plumb. Puis il sera soumis, comme avant lui Sylvie Goulard, à l'audition des eurodéputés qui doivent donner leur aval.

Après l'annonce de cette candidature, Atos a indiqué que Thierry Breton serait remplacé à partir du 1er novembre comme directeur général par l'actuel directeur général délégué Elie Girard. Bertrand Meunier va devenir président non exécutif du conseil d'administration d'Atos «conformément au plan de succession de l'entreprise», a poursuivi le groupe.