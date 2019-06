Tikehau Capital lance son appel au marché

Tikehau Capital a annoncé le lancement mardi d’une augmentation de capital d'un montant compris entre 800 et 875 millions d'euros. Réalisé au prix unitaire de 22 euros par titre, l’appel de fonds sera lancé avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le groupe d’investissement et de gestion d’actifs précise avoir reçu des engagements de souscription pour un montant total de 528 millions d’euros. L’opération, qui servira à financer la prochaine phase de son développement, pourra être portée à un montant maximum de 1 milliard d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

« Le prix de souscription fait ressortir une prime de 7,0% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action de la Société au cours des trois dernières séances de bourse précédant la date du 17 juin », précise un communiqué. Dévoilé le mois dernier, le projet d’augmentation de capital a été précédé par le gonflement du capital de la holding du groupe, Tikehau Capital Advisors (TCA), qui détenait près de 30% du capital de Tikehau Capital à fin décembre. TCA et Fakarava Capital se sont engagés à souscrire de manière irrévocable un montant global de 468 millions d’euros. CARAC s’est également engagée à souscrire 30 millions d’euros, tandis que North Haven Tactical Value (fonds géré par Morgan Stanley IM) et la Compagnie Financière la Luxembourgeoise investiront respectivement 20 et 10 millions.

L’opération se traduira par la création de 36,4 à 45,7 millions d’actions nouvelles (en cas d’exercice intégral de la clause d’extension). L’augmentation de capital est réalisée avec délai de priorité des actionnaires à titre irréductible portant sur le montant initial maximum de l’offre, du 18 au 20 juin. Les actions nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité feront l’objet d’une offre globale comprenant une offre au public uniquement en France (du 18 au 21 juin) et un placement privé (du 18 au 24 juin).